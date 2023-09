Aperitivo con una star del cinema a Lucca grazie a 20 negozi del centro

Ci sarà anche la attiva partecipazione del Centro commerciale Città di Lucca all’interno dell’ampio programma di Lucca Film Festival, manifestazione che Confcommercio segue da sempre con grande apprezzamento e pieno spirito di collaborazione.

All’interno di circa 20 negozi aderenti al Ccn, infatti, è presente già in questi giorni una sorta di locandina con un qr code: i clienti che si recheranno a fare acquisti in queste attività potranno, “puntando” il qr code col proprio smartphone, iscriversi gratuitamente ad un elenco di nominativi che verranno poi utilizzati per un’estrazione. Quest’ultima decreterà l’assegnazione di gadget a tema collegato al festival e, soprattutto, la possibilità per una fortunata persona di gustarsi un aperitivo con una delle tante star ospiti quest’anno di Lucca Film Festival.

Nei prossimi giorni verranno definite ancora più nel dettaglio le modalità dell’iniziativa e sarà comunicata la data del sorteggio per l’estrazione, che avverrà a Palazzo Sani, sede di Confcommercio. Questo l’elenco delle attività aderenti all’iniziativa del Ccn: Scout di via Vittorio Veneto, L’Angolo Profumeria sempre di via Vittorio Veneto, Janè in Via Buia, I -Do in Via Mordini, Monica Shoes di via Fillungo, Napapjri in Via Beccheria, Barsanti via Beccheria, Bianchi Romano Via San Paolino, Cartoleria Paoletti in via Fillungo, Ottica Bruno in via Roma, Ottica Vogue via Fillungo, Giuliva Via Roma (interno Corte Sbarra), La Calzetteria in via Santa Lucia, La borsa di Mary Poppins in piazza San Francesco, Il Panda in via Fillungo, Premium in via Fillungo, Peter Pan in via Mordini, il Panda Lab in via Fillungo. Sono questi i punti di riferimento per vincere uno speciale aperitivo con le star di Lucca Film Festival, che quest’anno ospita Stefania Sandrelli, Kim Rossi Stuart. Gabriele Salvatores.

