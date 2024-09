Aperitivo... bilingue e altre sorprese aspettando la Luminara

“Unisciti a noi per un aperitivo bilingue divertente prima della Luminara“. E’ il simpatico invito per venerdì 13 della Scuola Internazionale di Cucina che ha sede in via della Zecca 37: "una cena veloce, semplice e gustosa, perfetta per socializzare con nuove persone o rivedere vecchi amici". "E che tu stia praticando l’inglese o l’italiano, o semplicemente desideri vivere la “Lucca experience” al 100%, questa è l’opportunità ideale per mettere in pratica le tue abilità linguistiche in una situazione reale e nella splendida e tranquilla location della “Italian cuisine, International Culinary School”". Prenotazioni su WhatsApp al 347/8545 374.