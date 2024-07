“Aperitivando“ a Villa Reale. L’iniziativa di “LU.ME.“

Un biglietto di accesso per la Villa Reale di Marlia ed un aperitivo in riva al lago. Proseguono le iniziative delle 9 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord. Scopo del progetto LU.ME. nato nel 2013 è infatti fare sistema, ideare, progettare e attuare attività di concreta utilità ed efficacia per tutti i cittadini della provincia, atte a favorire lo sviluppo del territorio.

Dalla raccolta e distribuzione di oltre 500 chilogrammi di carta tissue a scuole e Rsa del territorio e di materiali in favore di associazioni, ai regali sospesi con Caritas, alle iniziative per i 3000 dipendenti delle 9 aziende aderenti, come la Lumeteca, l’estrazione di 400 biglietti per manifestazioni culturali, fino alle raccolte di libri per bambine e bambine delle scuole dell’infanzia e nei reparti pediatrici degli ospedali e alle iniziative di orientamento scolastico per i giovani: sono numerosissime le attività realizzate dal manipolo di aziende con in mente una idea nuova di cooperazione.

L’estrazione di 18 biglietti per “Aperitivando”, l’evento di Villa Reale di Marlia, rientra tra quelle occasioni di frequentazione di bellezza ed arte che le aziende hanno voluto mettere a disposizione dei propri dipendenti. Così, venerdì 28 giugno al tramonto nel parco della villa tra cocktail e bollicine, musica in sottofondo e coperte colorate, è stata una serata speciale per i fortunati vincitori dei biglietti, così come lo saranno quelle del Summer Festival e le giornate di Lucca Comics and Games delle quali potranno godere altri dipendenti delle 9 aziende.