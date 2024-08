Truffati due anziani: si fingono tecnici, rubati diecimila euro

Altopascio (Lucca), 14 agosto 2024 – Si sono presentati alla porta sostenendo che c’era una grave forma di inquinamento dell’acquedotto, con la presenza di mercurio. Ovviamente era tutto falso. Hanno scelto come vittime due anziani, marito e moglie, che purtroppo sono stati truffati per circa 10 mila euro, tra oro e denaro. E’ accaduto tra Altopascio e la frazione di Spianate (omettiamo i particolari per non rendere riconoscibili le vittime) con la solita tecnica, ormai collaudata. Due individui hanno suonato all’abitazione indossando una tuta con pettorina arancione. Parlavano molto veloce e i due nonni sono rimasti frastornati, è comprensibile.

I malviventi hanno prima ordinato di chiudere tutti i contatori e poi hanno intimato ai due coniugi di mettere l’oro che avevano, ma pure denaro e carte di credito, in frigorifero, motivando questa richiesta con il fatto che altrimenti le particelle liberate attraverso la bonifica avrebbero danneggiato sia le banconote sia gli oggetti del metallo più prezioso. I truffatori con una scusa hanno fatto allontanare i due ottantenni i quali, dopo diversi minuti, non sentendo più alcun rumore dalle stanze adiacenti, sono ritornati in cucina, scoprendo che i due erano fuggiti. Con amarezza hanno realizzato quanto accaduto.

Si sono resi conto del raggiro subito e hanno chiesto l’aiuto dei familiari. Avvisati anche i carabinieri i quali hanno raccolto la testimonianza sui due delinquenti, avviando così le indagini. Per fortuna i parenti sono riusciti a bloccare i bancomat e così almeno il conto in banca si è salvato. Le forze dell’ordine raccomandano agli anziani di non aprire a sconosciuti e di non fidarsi di nessuno, di prendere tempo, chiamando il 112 per maggiore sicurezza.

A un’altra coppia di anziani, nel corso Cavour, sempre ad Altopascio, altra versione, che sembrava in disuso, della truffa dello specchietto.