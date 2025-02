Anziana sventa truffa. Finge di “abboccare“ e chiama la vicina

Quando ha ricevuto la chiamata al numero fisso di casa, mercoledì verso mezzogiorno, una voce molto seria e dai modi sbrigativi le ha comunicato bruscamente che il figlio aveva avuto un grave incidente stradale. Non solo, le ha detto anmche che il figlio era il responsabile del ferimento di due persone finite in ospedale in gravissime condizioni. E per lui rischiavano dunque di spalancarsi le porte del carcere, a meno di non pagare subito alcune migliaia di euro.

Ma l’anziana, una signora di 90 anni ma ancora lucida che abita nella zona di Pontetetto, ha fiutato qualcosa di strano in quella telefonata minacciosa. "Aveva sentito parlare di queste truffe organizzate da falsi avvocati o agenti – spiega il nipote – e per fortuna non ci è cascata. Nel dubbio ha tenuto i truffatori al telefono e ha chiamato subito una parente che abita al piano di sopra. Le ha passato l’apparecchio e così quando quelli hanno capito che il giochetto era stato scoperto hanno buttato giù".

Il tentativo di truffa andato a vuoto non è certo l’unico qui in zona. Alla Polizia e ai carabinieri giungono in media due o tre segnalazioni al giorno relative a casi di finti avvocati o carabinieri o poliziotti che cercano di estorcere denaro fingendo che un familiare rischi l’arresto. Le forze dell’ordine promuovono intanto incontri pubblici per mettere in guardia da questi raggiri, attuati spesso da pendolari del crimine.

Una preoccupazione ulteriore arriva ora anche dall’avvento dell’intelligenza artificiale che può consentire di clonare anche le voci e rendere drammaticamente verosimile una telefonata di aiuto. Per contrastare questo rischio, c’è chi ha deciso di usare in famiglia una parola d’ordine da usare come riconoscimento in caso di telefonate di... emergenza. Un modo (naturalmente) intelligente per difendersi da questo tipo di truffe.

P.Pac.