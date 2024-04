Anticipazioni confermate. Ai quarti Bcl sfida Saronno

Basket Ball Club Lucca, dopo l’impresa di domenica scorsa e la qualificazione come ottava ai play-off nazionali, affronterà, come da noi anticipato, la prima, vale a dire Saronno nei quarti di finale. Si comincia sabato 27 aprile alle 21 in Lombardia. Il primo maggio alle 19 gara due al Palatagliate ed eventuale spareggio il 5 di nuovo in provincia di Varese. Chi vince affronterà una tra Pavia e Virtus Siena.

Nell’altro girone Cecina-Casale Monferrato e derby Empoli-Quarrata. Le due vincenti i rispettivi incontri del primo girone si andranno poi ad incrociare con quelle dell’altro girone per le semifinali. Sono cinque toscane, (Empoli, Cecina, Siena, Lucca, Quarrata), due lombarde (Saronno e Pavia) e una piemontese, Casale. Si tratta delle prime sei classificate dei play-off in Gold e le prime due dei play-off Silver, come Quarrata e Lucca. Saronno è una buona squadra con capitan Tresso, De Capitani, l’esperto Negri 36 anni, Romanò.

M.S.