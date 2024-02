Anteprima Vini della Costa. La Toscana al Real Collegio

Domenica 17 e lunedì 18 marzo a Lucca è di nuovo tempo di Anteprima Vini della Costa Toscana. Torna, per il 23esimo anno consecutivo, la rassegna che porta in scena le cantine di quella parte di Toscana che si affaccia sul mare, dalla provincia di Massa-Carrara a quella di Grosseto. E lo fa proponendo anche quest’anno la formula vincente sperimentata nell’edizione zero del 2023: nelle sale del Real Collegio, infatti, ci sarà anche Condi_Menti, l’evento nell’evento ideato da chef Cristiano Tomei insieme a Foodmetti - Artisti delle tavole e Lucca Comics & Games, un vero e proprio viaggio culinario, emotivo e antropologico, con grandi esperti della cultura gastronomica italiana. Ed è proprio l’arte dell’illustrazione promossa da Foodmetti che firma con Massimo Giacon la locandina di Anteprima, un’immagine giovane ed effervescente che richiama il rinnovato interesse dei wine lovers alla manifestazione. Una due-giorni, quella di domenica 17 e lunedì 18 marzo, prodotta da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana con il contributo Camera di Commercio Toscana nord-ovest, che si rivolge sia al grande pubblico degli appassionati che al mondo degli addetti ai lavori e della ristorazione.

Il percorso di degustazione accompagnerà gli ospiti tra gli eroici viticoltori delle montagne delle Apuane, si avvicinerà al mare con le dolci colline lucchesi e le terre di Pisa, proseguirà tra Bolgheri e le isole dell’arcipelago toscano per esplorare la Maremma, tra mare ed entroterra. Particolare attenzione alla sostenibilità per una nuova consapevolezza del consumo alimentare e della produzione di eventi. Un focus su aziende che hanno scelto di operare in regime biologico, biodinamico e sostenendo progetti di agricoltura sociale e di inclusione. Un’attenzione alla produzione dell’evento con obiettivi di ottimizzazione della gestione dei rifiuti e di allestimento ecosostenibile.

Il biglietto di ingresso dà diritto alla libera degustazione del salone produttori e alla partecipazione, previa prenotazione fino a esaurimento posti, alla tavola di Condi_Menti.

Sono previste riduzioni per sommelier, studenti di agraria e enologia, iscritti Anteprima Wine Club. Possibilità di accredito per ingresso gratuito per operatori del settore. Informazioni e biglietti: www.anteprimavinidellacostatoscana.com.

Prenotazioni programma Condi_Menti: [email protected].