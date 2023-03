“Anteprima Vini“: anche due eventi con i ristoratori di Fipe Confcommercio

Ci sarà anche uno stand di Fipe ristoratori Confcommercio nel ricco programma di “Anteprima Vini”, tradizionale evento dedicato alle più prestigiose etichette della costa toscana. Per l’occasione i ristoratori Fipe daranno vita a “Nutri_menti”, format degustativo che prevede due appuntamenti pomeridiani - domenica 12 e lunedì 13 marzo, all’ex Real Collegio – che vedranno i ristoratori de “Il Mecenate” “l’Osteria dal Manzo”, Gli Orti di Via Elisa”, “Surreale” e “Carbone” proporre una degustazione di piatti aventi come filo conduttore il prodotto del territorio. “Nutri_menti” si colloca al fianco del format “Condi_menti”, evento che vede la direzione artistica di Cristiano Tomei, con l’obiettivo di creare un’alchimia perfetta tra svariati modi di interpretare la cucina e di parlarne, giocando con piatti e ingredienti in cerca dell’abbinamento migliore. “Lo scopo – affermano i ristoratori Fipe aderenti all’iniziativa - è giocare responsabilmente con i prodotti del nostro territorio, lasciandosi trasportare da contaminazioni, esperienze, passioni e opportunità che i nostri prodotti ci offrono. La speranza è che anche il contenitore Lucca Gustosa, nelle stesse date, possa essere un richiamo“.