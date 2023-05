Anpana Toscana va in aiuto degli animali

Sono rientrati sabato sera i volontari che si erano recati nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna per aiutare le famiglie con cani eo gatti e non solo. “È la prima volta che Anpana - fa presente la Presidente di Anpana Siena Claudia Falciani - ha attivato, internamente alla propria struttura, la Colonna Mobile Anpana Toscana, composta da Anpana Lucca, Anpana Livorno e Anpana Siena (oltre a privati con propri mezzi), per intervenire su una tragica emergenza che ha visto, e vede tuttora coinvolti, cani e gatti“.

“Siamo stati accompagnati da una giornata calda che ci ha fatto faticare più del normale ma, certamente - ha affermato il Presidente Nazionale Anpana OdV, Angelo Bertocchini (nella foto)- non ci ha impedito di consegnare cibo per gli animali (ma anche asciugamani e giochi per bambini) a chi ne aveva bisogno“. La mattina in terra emiliana romagnola è iniziata con una consegna al Canile Municipale di Imola. Seconda tappa direzione Faenza dove, al punto raccolta di Via Medaglie d’Oro, la locale Sezione Anpana di Faenza, giornalmente, consegna cibo per animali (e non solo) a chi ne ha bisogno. “Nel pomeriggio di sabato, ad esempio, poco dopo le nostre operazioni di scarico, è stato riempito, dai volontari, un grosso furgone per rifornire gli animali di diverse famiglie residenti a Conselice che è ancora, purtroppo, in buona parte alluvionata“, evidenzia Bertocchini. Terza fermata il punto raccolta di Emergency, sempre a Faenza, dove sono stati lasciati i giocattoli raccolti, poi Forlì. Sono stati consegnati 30 quintali di merce e in particolare Anpana Lucca ha consegnato anche 220 euro (raccolti a Lucca e Quiesa) ad Anpana Faenza, nelle mani della Presidente M.Teresa Rivolo.