Anpana, premiate le unità cinofile. Riconoscimento per l’impegno a Molazzana e a Camaiore

Lo scorso mese, unità cinofile da soccorso di Anpana Lucca, coordinate da Paolo Fenili, sono state impegnate per oltre una settimana, in particolare, proprio lo stesso Fenili con Billy, sulle emergenze di Molazzana, dove esplose una villetta che causò la morte di due persone, e di Camaiore, dove un anziano era scomparso.

Per ringraziare queste squadre di cinofili per i servizi svolti, sabato scorso il presidente nazionale Anpana OdV, Angelo Bertocchini e il responsabile nazionale cinofili Anpana OdV, Massimo Mina, hanno ritenuto giusto invitarli, in segno di stima e riconoscenza, ad un pranzo al Bar Tre Cancelli a Monte S.Quirico e, congiuntamente, donar loro un attestato di benemerenza.

Gli attestati sono stati consegnati dall’assessore all’Ambiente e alla Tutela e benessere degli animali del Comune di Lucca Cristina Consani che ha colto l’occasione per conoscere questo settore che tanto appassiona e che sta crescendo sempre più. Questi i premiati: Paolo Fenili con Billy, Elena Caccavale con Pina, Simona Sartini con Kalú, Maria Chiara Stanghellini con Rania, Gabriele Mollia con Freya e il logista Dario De Ruberto. Soddisfazione da parte del presidente nazionale Bertocchini: "Una squadra unita che è costantemente impegnata in addestramenti e corsi assieme alle unità cinofile di altre organizzazioni di volontariato".

Apprezzamento è giunto anche da Massimo Mina, responsabile nazionale cinofili Anpana OdV: "Essere attivati per un’emergenza come quella di Molazzana è qualcosa di singolare, un qualcosa che non si può replicare in addestramento".

Per informazioni sul Settore Cinofili di Anpana Lucca, senza alcun impegno, si può contattare il coordinatore cinofili, Paolo Fenili, al 349/5940530 mentre per informazioni sulle attività “generiche” (animali, ambiente, protezione civile, pre-affidi e post-affidi, recupero pulli, piccoli selvatici, rettili, tartarughe, colonna mobile regionale modulo veterinario) di Anpana, contattare il 366/2780347.