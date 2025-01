Psichiatra morta nell’incidente, chi era Annalisa Bani. Il ricordo dei colleghi

Lucca, 29 gennaio 2025 – La morte della dottoressa Annalisa Bani, psichiatra, ha destato grande cordoglio nel mondo sanitario. In particolare il dipartimento di Salute mentale dell’Asl Toscana Nord Ovest è sconvolto dalla notizia dell’incidente stradale avvenuto martedì sera a Gallicano, nei pressi di un supermercato dove la donna aveva appena fatto la spesa: l’investimento da parte di un’auto le è stato fatale.

Bani, 50 anni, era psichiatria in servizio nella struttura di Salute mentale della Valle del Serchio e assegnata al Dipartimento di Salute mentale. Originaria di Livorno, dal 2017 viveva e lavorava in Valle del Serchio ed era la coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo (Dsa) e coordinatrice del gruppo operativo dedicato a persone adulte affette da questo disturbo in Valle del Serchio. In questo ruolo collaborava per la realizzazione dei progetti regionali e ministeriali con competenza ed entusiasmo.

Recentemente era stata rafforzata la rete dei servizi di prossimità dedicati alla disabilità, con ulteriori attività ambulatoriali specificatamente rivolte a pazienti adulti affetti da disturbi dello spettro dell’autismo e proprio la dottoressa Bani aveva gestito questo percorso. I colleghi e le colleghe esprimono il loro dolore per questo drammatico lutto che colpisce la Valle del Serchio e tutta l’Azienda. Annalisa è ricordata da tutti con affetto per la sua professionalità, ma anche per una sensibilità non comune, unita a una straordinaria disponibilità nei confronti di pazienti e colleghi.

"La sua scomparsa – si legge in una nota dell’Asl – rappresenta una grande perdita sia umana che professionale per il Dipartimento di Salute mentale: verrà a mancare quella grande onda di entusiasmo che caratterizzava Annalisa e che contaminava tutto il gruppo. L’Azienda, la direzione sanitaria ospedaliera, quella della Zona distretto della Valle del Serchio, tutto il dipartimento di Salute mentale e in particolare i colleghi e le colleghe di Annalisa si stringono dunque commossi alla famiglia”.