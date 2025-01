Terribile incidente nella notte, un morto e tre feriti nello schianto tra due auto

La Spezia, 29 gennaio 2025 – Un morto e tre feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella nottata di oggi, 29 gennaio, a La Spezia. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra Viale Italia e Via S. Cipriano.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, così come si cerca di capire l’esatta posizione delle persone all’interno dei rispettivi veicoli. I vigili del fuoco del comando centrale spezzino, dopo aver messo in sicurezza le autovetture, hanno provveduto con l'ausilio di cesoie e divaricatori all'estricazione dei feriti, consegnandoli successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Per un uomo di 71 anni, però, non c’è stato niente da fare

Sul luogo del sinistro era presente il personale del 118 La Spezia Soccorso, il personale dei Carabinieri del Comando provinciale di La Spezia ed il personale della Guardia di Finanza di La Spezia. In base ad una primissima ricostruzione, l’auto su cui viaggiano l’anziano e i suoi familiari si sarebbe scontrata in maniera piuttosto violenta con una Bmw. La prima si sarebbe ribaltata più volte, mentre l’altra sarebbe finita contro una delle barriere che si trovano a bordo stdada.