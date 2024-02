“Animando“ omaggia Fabrizio De Andrè e la Buona Novella

Da febbraio a marzo quattro appuntamenti da non perdere con la buona musica interpretata da artisti e musicisti del territorio per la rassegna di “Animando“. Bacharach, Fabrizio de André, Sergio Endrigo e i capolavori della canzone napoletana del Novecento sono infatti i protagonisti dell’edizione 2024 di quattro spettacoli in cartellone, l’ultimo dei quali è stato quello dedicato ai capolavori di Sergio Endrigo. Al Real Collegio domenica scorsa si sono infatti esibiti Nicola Pecci (voce) , accompagnato da Aldo Gentileschi al pianoforte, Alessandro Luchi al basso elettrico, Andrea Sciarra alla batteria e Valerio Mazzoni alla tromba.

Il gruppo, in collaborazione con Claudia Endrigo, figlia di Sergio, ha presentato anche un testo inedito dell’artista, “1982”, musicato da Nicola Pecci. Il prossimo appuntamento è per il 3 marzo alle 17.30 al Pinturicchio (Sala della Musica e della Cultura), Borgo Giannotti. Stavolta spazio a “Fabrizio De André, la Buona Novella e altre narrazioni” Per il “Progetto in La minore”: Roberto Puccini, voce e chitarra, Marcello Ragone, percussione e voce, Martino Biondi, basso e voce, Dinorah Abela, violino, Fabrizio Biro Bartoli, chitarra elettrica, e Laura De Luca, flauto e voce.

Per “Stereo Tipi”: Lia Salotti, Serena Salotti, Maria Elena Lippi, Silvia Verucci, Marta Marchetti e Marina Del Fava, Maurizio Pierini, Lorenzo Giovannelli, Morando Bertoncini, Matteo Fracchi, Martino Biondi e Dario Atzori. L’ultimo evento in programma sarà quello del 10 marzo, alle 17.30 ancora al Pinturicchio Pinturicchio (Sala della Musica e della Cultura), Borgo Giannotti. Il palco sarà terra di conquista delle “Canzoni del Novecento nella tradizione napoletana” con Maria Novella Malfatti (soprano), Roberto Lorenzi (baritono), Stefano Teani (piano).