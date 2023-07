Animando omaggia Battisti, perchè no? I più grandi successi firmati dal cantautore

Sabato alle 21.15 nel Chiostro di Santa Caterina al Real Collegio Animando renderà omaggio a Lucio Battisti, a 80 anni dalla nascita, come artista che vive nella memoria collettiva del nostro paese. Inizio con Perché no ? - un brano intimo e struggente del 1978, quando il sodalizio con Mogol già stava incrinandosi - per risalire poi a ritroso ai successi precedenti: la nascita della Numero Uno, le collaborazioni con Mina, Lauzi, la Formula Tre e i capolavori che ne scaturirono (Insieme, E penso a te), fino a I giardini di marzo o Emozioni. Poi in risalita fino al 1967, quando il duo MogolBattisti creò “29 settembre“, un capolavoro di originalità assoluta: un evento di sperimentazione psichedelica, musicale e poetica, un rock modernissimo, che abolisce le forme della canzone tradizionale, senza distruggere la vena melodica. Le canzoni saranno valorizzate dagli arrangiamenti originali di Marco Cattani, che con la sua chitarra e il suo group (F. Desiato al flauto, N. Puccetti al piano, M. Vannucci alla batteria) accompagnerà la voce meravigliosa di Michela Lombardi. Il concerto sarà preceduto alle 20 da un Aperitivo musicale di Ginger Classics, biglietti online e anche in loco a partire dalle 19.30.