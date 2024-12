Animando fa 10 anni tra Fauré e Puccini

Un decennio di musica, di evoluzione artistica e di impegno culturale: il centro di promozione musicale Animando festeggia i suoi primi dieci anni con un concerto speciale che vedrà protagoniste le musiche di Gabriel Fauré, Giacomo Puccini “Senior” e Giacomo Puccini “Junior”. L’appuntamento, intitolato “Dieci anni di Animando”, è per domenica alle 18 all’Auditorium del Suffragio. Ad esibirsi saranno l’Orchestra Nuove Assonanze e l’Ensemble Ludusorionis, diretti dal rinomato maestro Alan Freiles Magnatta, insieme al Coro di Montughi, sotto la guida del maestro Enrico Rotoli. In scena un programma che attraversa le suggestioni romantiche e spirituali di Fauré e l’eredità musicale dei due Puccini.

L’evento fa parte della rassegna “Musica è metamorfosi”, ideata da Animando e giunta alla sua seconda edizione, dal titolo “Evoluzioni”, dedicata a Franz Kafka nel centenario della sua morte. Il costo dei biglietti è di 10 euro per i soci Animando, 15 euro per i non soci. Online 8 euro (soci Animando), 13 euro (non soci). Sono previsti abbonamenti per i quattro spettacoli: 25 euro soci e 40 euro non soci. È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma oooh.events o sul posto.