Animali Giusti, 21 candeline. Passione e amore per i cuccioli: "Cerchiamo di aiutare i clienti"

Che siano cani, gatti, pesciolini, coniglietti o perfino esotici serpenti e colorati pappagalli, i nostri amici animali hanno una "casa" a Marlia che conta 21 anni di attività. E’ "Animali Giusti" , con i titolari Massimiliano e Francesca a cui si è aggiunto anche il figlio Edoardo, sono sulla scena dal 2003, nati come uno dei tanti negozi di agraria. "Poi abbiamo iniziato col vendere dei canarini – racconta Francesca – e nel giro di poco abbiamo capito che il nostro futuro era quello. Qui non ci limitiamo a trovare gli animali da compagnia richiesti, abbiamo anche una vasta gamma di mangimi specifici e accessori, ma la nostra grande passione ci porta anche a consigliare al meglio i nostri clienti, perché, a volte, riscontriamo un pochino di superficialità nella scelta di un animale. Per esempio se si scegli un magnifico pappagallo Ara, si deve anche sapere che svilupperà con noi un legame d’affetto profondo, non lo si può rilegare in una gabbia e dargli cibo e acqua. Si deve anche sapere che vive anche 50 anni e che è quindi sarà una scelta per la vita". Da Animali Giusti si trovano anche roditori particolari come cincillà, petauri dello zucchero e rettili. "Cerchiamo, nel rispetto della legge, di accontentare sempre i nostri clienti – spiegano -, tranne quella volta ci hanno chiamato da Roma e ci hanno chiesto un coccodrillo: quello non lo potevamo fare".

In ventuno anni di attività di curiosità ne hanno visto tante, come quella volta che un cliente comprava ingenti quantità di carne in scatola per animali. "Gli abbiamo chiesto ma lei ha un allevamento? – raccontano i titolari - No, ho un puma un po’ anziano, lo ho da tanti anni, ci sono tanto affezionato e non me ne potrei mai separare".

B. D. C.