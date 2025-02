“Angioletto, diavoletto, figlio e figlia...“

"Al mio diavoletto dedico il mio amore, il mio rispetto e la voglia di amarti ancora più di adesso. Sei la mia ragione di esistere, luce, musica, colore, calore ed emozione. Sei gioia dolore, felicità, rabbia, rispetto e dispetto. Non tutti i giorni sono rosa, capita che in famiglia ci sia il giorno no. Noi siamo insieme sempre, uniti nella luce e nel buio. Ci diamo la mano, la teniamo stretta, ci confrontiamo e si cerca la soluzione. Non è tutto semplice, quando arriva la salita uno va e l’altra spinge. Un giorno è allegria un altro ci ritroviamo stanchi, tristi , delusi, ma insieme ci si rialza sempre. Qualche sacrificio, piccoli piaceri e tanto ci basta. Ritorna il sorriso... si dimentica il buio. L’importante è esserci sempre uno per l’altra e noi ci siamo. Con tutto l’amore che posso darti per la vita e oltre, Buon San Valentino 2025. Il tuo angioletto".

"A mio figlio con tutto il cuore Buon San Valentino. Sembra ieri che eri dentro me e oggi sei un uomo, un po’ bambino un po’ sognatore. Devi ancora crescere. Ci vediamo poco, comunque io ci sono sono, e tu sei ancora dentro me. Con amore. Mamma".

"Alla mia figlia perfetta con tutto I’amore di mamma. Ti voglio bene perché sei tu, unica, speciale sempre un passo avanti,e due passi indietro. Sempre a rincorrere la vita. Ti voglio bene per quello che sei, per quello che fai ogni giorno con entusiasmo e dedizione, perché sei bella dentro quanto fuori, per la sincerità che ti caratterizza, per I’umiltà e la paura di non essere all’altezza. Per poi essere sempre più di altri e di altro. Meravigliosa donna matura e responsabile ti impegni tanto e ottieni risultati importanti, sei lontana da casa ma capace di gestire tutto anche quando tutto sembra remare contro. Alzi la coppa e viva al vita. Per tutto questo e molto altro ti amo. Buon San Valentino 2025. Tua Mutti".