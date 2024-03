Angelina, Olimpia, Bradamante e le altre donne dell’Orlando Furioso

“Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre… Le donne dell’Orlando Furioso“. Titolo intrigante per una rappresentazione da non perdere al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana per venerdì 8 marzo alle 21.15. I boschi, le montagne, le cave, i laghi e i comuni della Garfagnana, fanno da sfondo e ambientazione alle varie scene dello spettacolo. Nella prospettiva storico geografica di questo adattamento dell’Orlando Furioso la Garfagnana apparirà come luogo mitico, quasi immaginario. Lo spettacolo si propone di restituire alle nuove generazioni l’attualità della visione ariostesca del mondo, dell’amore e del ruolo della Donna. Ludovico Ariosto nella sua celebre opera non solo esprime più volte la sua condanna della violenza sulle donne, ma prende posizione in difesa dei diritti del genere femminile in contrasto con la cultura patriarcale, definendola come una peste abominevole, fatta d’ingiurie e di sangue. La proposta di affrontare un simile argomento attraverso il linguaggio del musical, certamente il più vicino in ambito teatrale alla sfera della comunicazione fantastica dell’Ariosto, appare inoltre in sintonia con le più attuali rivisitazioni dell’opera.

Tratto da adattamento di Italo Calvino dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, drammaturgia e regia Consuelo Barilari, con la partecipazione straordinaria in funzione di narratore Paola Gassman. Interpreti: Francesca Cordioli, Beatrice Cortesi, Eleonora Domesi, Marika Favilla, Edoardo Liverani, Irene Mori, Davide Niccolini, Francesco Pelosini, Miriam Russo, Dalila Toscanelli, Mirko Tosches, Federico Valdi.

Musiche e canzoni Andrea Nicolini ispirate alle musiche originali dell’Orlando Furioso per la Rai di Giancarlo Chiaramello. Coreografie Jassi Yanhamir, video scenografie realizzate con riprese nei boschi, nelle montagne e nei borghi della Garfagnana.