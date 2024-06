Anfiteatro, inizia il dibattito: "Apriamo una discussione con residenti e categorie"

Anfiteatro, inizia in commissione comunale la discussione sulla proposta del consigliere di opposizione Daniele Bianucci per fare in modo che la storica piazza torni ad ospitare eventi culturali e ad essere maggiormente fruibile per i cittadini. Come si ricorderà, non sono mancate le polemiche per un uso ormai quasi esclusivamente legato alla miriade di attività di ristorazione che sono presenti nella piazza e che con il passare degli anni sono cresciute a dismisura.

Ora, con la proposta di Bianucci, che approda in commissione, si tenterà di trovare una strada comune per rivitalizzare la piazza anche nelle sue altre funzioni storiche, a partire da quella legata agli eventi cittadini. "In commissione - spiega Bianucci - proporrò che sia avviata in merito una serie di audizioni coi cittadini del Centro storico e i rappresentanti delle categorie a partire da quella dei commercianti, per addivenire ad un progetto condiviso, che possa migliorare e rilanciare la fruibilità a 360 gradi della piazza. In Consiglio comunale abbiamo riscontrato un clima particolarmente positivo intorno alla mia proposta, da parte di tutti i gruppi consiliari". L’idea è di fare in modo che l’Anfiteatro torni ad ospitare eventi culturali, per renderla finalmente fruibile non solo come luogo deputato alla ristorazione.

"L’idea è che l’Anfiteatro torni ad ospitare eventi culturali, per renderla finalmente fruibile da parte di tutti: certo pure i turisti, ma soprattutto i cittadini che da anni non lo sentono più proprio. Negli anni, infatti, sono andati persi la dimensione e l’uso culturale della piazza, che a lungo ha ospitato sia appuntamenti particolari e tipici, come la storica tombola della piazza (resa celebre dalla penna di Cesare Viviani), sia eventi di particolare pregio, come AnfiteatroJazz e alcuni concerti, come per le prime edizioni del Lucca Summer Festival - aggiunge Bianucci - ".

"Riteniamo che la riscoperta della dimensione culturale della piazza potrebbe favorire direttamente il recupero di una vocazione di questo luogo non solo legata alla ristorazione e al turismo - prosegue - , e potrebbe favorire una maggiore e più serena fruibilità e, di conseguenza, pure una più ordinata presenza di tavolini e gazebi". Tra le proposte di Bianucci, l’ipotesi che sia la stessa amministrazione comunale, o le società o aziende che fanno capo al Comune, a organizzare iniziative, ma anche che nei prossimi bandi del "Vivi Lucca" per il finanziamento delle attività culturali cittadine, sia individuato un ordine di priorità per quelle che saranno organizzate in parte in piazza Anfiteatro.

Infine, Bianucci chiede che una parte delle attività culturali delle realtà che ricevono un contributo economico da parte dell’amministrazione sia svolto nella piazza.

Fab. Vinc.