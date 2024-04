Andreuccetti presenta la squadra. Ecco la lista “Ancora insieme“: "Siamo noi il vero cambiamento"

"Siamo noi il vero cambiamento, un cambiamento iniziato dieci anni fa, che può e deve continuare nella coerenza e nella condivisione con i cittadini, con la nostra squadra, impegnata sulle cose e non sulla denigrazione dell’avversario politico, proiettata nel futuro per confermare Borgo a Mozzano nel posto di preminenza che oggi si è conquistato nella Valle del Serchio" Con queste parole Patrizio Andreuccetti ha chiuso la presentazione della lista "Ancora Insieme" con cui si candida a sindaco per il terzo mandato consecutivo. La nuova squadra, presentata al Sala delle Feste, strapiena di pubblico, "con giusto anticipo – ha sottolineato il candidato sindaco - è un insieme di continuità e rinnovamento, con numerose new entry".

La lista, infatti, presenta accanto agli amministratori uscenti molti volti nuovi. Questi i nomi: Armando Fancelli, 59 anni, pensionato, in consiglio dal 2014, assessore uscente con delega alla manutenzione del territorio, al personale e al lavoro. Futuro vice sindaco designato in caso di vittoria. Greta orsi, 27 anni, la candidata più giovane, la prima new entry, funzionario presso il Tribunale di Lucca. Massimiliano Baccelli, 60 anni, titolare della delegazione locale dell’Aci Lucca, anche lui alla prima candidatura. Letizia Dini, 34 anni, altra neo entrata, pedagogista. Danilo Cristofani, attuale assessore alla manutenzione e lavori pubblici con delega anche alla Protezione civile. Silvia Valentini, 56 anni, direttore dell’Istituto Storico Lucchese sezione di Borgo a Mozzano, anche lei nuova entrata. Danny Paolinelli, 35 anni, di Valdottavo consigliere comunale dal 2014. Bellerimindo Alberigi, 51 anni, di Corsagna, in consiglio comunale dal 2014. Sara Pellergini, 40 anni, new entry, per anni molto attiva nel volontariato. Marco Fini, 32 anni, operaio cartario, appassionato di sport in generale, impegnato nel Valdottavo Calcio.

Poi ancora Simona Girelli, 56 anni, consigliera comunale dal 2019, consigliera all’Unione dei Comuni, assessore e coordinatrice della manifestazione Borgo è Bellezza. Alessandro Profetti, 54 anni laureato in Scienze Agrarie, dipendente della Regione Toscana, assessore uscente al bilancio, alle attività produttive e ai progetti speciali quali le scuole, il Piano di Sviluppo rurale e PNRR.

Marco Nicoli