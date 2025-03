Andreuccetti: "Chiuso il Brennero cercheremo di contenere i disagi"

La statale del Brennero di nuovo chiusa da oggi. A questo proposito interviene il sindaco Patrizio Andreuccetti: "Per quanto riguarda il cantiere Anas: abbiamo chiesto la modifica di tempi e modi di intervento, ma al di là di una disponibilità a valutare approfonditamente eventuali alternative, ad oggi ci è stato detto che non sarà possibile fare alcunché. Ovvero la strada rimarrà completamente chiusa al traffico fino al termine della prima parte dei lavori, prevista non oltre il mese di maggio". "Mi rendo perfettamente conto – aggiunge - che siamo incastrati in una situazione tutt’altro che bella. Tutto il territorio vivrà due mesi estremamente complicati, che andranno ad incidere su più fronti. Noi, – conclude – per quanto ci sarà possibile, continueremo a chiedere tutele, a mettere in campo tutte le risorse a disposizione e a vigilare, sempre dalla parte dei nostri cittadini".

M.N.