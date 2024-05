Andrea Lanfri oltre ogni limite. A tu per tu con il super atleta

I veri “combattenti” e “eroi” sono più vicini a noi di quanto crediamo, pensiamo ad Andrea Lanfri, un atleta paraolimpico di Lucca che oggi viene ricordato su tutto il territorio italiano come una forza invincibile nel suo campo. Lanfri è un atleta paralimpico e un ex allievo della nostra scuola. Non tutti però conoscono la sua storia. Nel gennaio 2015 è colpito da una meningite fulminante e viene portato in Ospedale. Entra in coma e solo

dopo un mese Andrea si risveglia dal coma incosciente di ciò che è

accaduto: la perdita di 7 dita delle mani e delle gambe…

Nelle sue interviste ricorda le sensazioni di freddo e di rigidità, la faccia di sua madre sbiancare alla vista del suo corpo martoriato. D’allora Lanfri dovrà affrontare una vita totalmente diversa, ma il suo coraggio e la forza di determinazione gli faranno realizzare tutti i suoi sogni, persino quelli più estremi. Grazie alla generosità delle persone più vicine a lui Andrea raccoglierà i soldi per comprarsi delle protesi in carbonio molto costose e leggere. Questi strumenti saranno le sue nuove gambe che lo faranno volare fino al “Tetto del Mondo”. Vincerà infatti numerose gare di atletica e programmerà la sua più` grande impresa: toccare il “Tetto del mondo”, scalare l’Everest. In passato aveva già scalato vette, ma mai come questa. Nel 2022 parte quindi per questa esperienza con un gruppo di amici, nel corso di più` di 2 mesi in condizioni estreme Andrea Lanfri, un ragazzo di soli 38 anni con protesi alle gambe e senza sette dita riesce a scalare la cima più` alta del mondo, arrivando fino alla sommità dell’Everest e vince anche il Guinness World Record per la corsa più veloce di un miglio in alta quota.

Per rendere partecipi della sua impresa i ragazzi e gli adulti è stato registrato un documentario sulla sua storia e da lui scritto un libro. Noi studenti delle classi terze della scuola media di San Leonardo in Treponzio nel mese di Aprile presso la nostra scuola abbiamo avuto la fortuna di incontrare personalmente questo atleta. E’ stata una mattinata scolastica diversa dal solito ma molto interessante, in cui Lanfri ci ha parlato di sé stesso, del suo passato e delle sue future imprese, ma tutto con un’unica morale importantissima: “Mai arrendersi di fronte alle difficoltà, vivere la vita sempre e in tutte le possibilità che essa ci offre”.