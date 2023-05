Andrea Casali alla guida di Farmacie Comunali

Va a dama un’altra casella sulla scacchiera delle nomine nelle partecipate comunali. Nella giornata di ieri, il sindaco Mario Pardini ha designato i nuovi rappresentanti di Palazzo Orsetti dentro Farmacie Comunali Spa, dopo che si erano dimessi il presidente Giuliano Grazzini e il consigliere Vanessa Angotti, ovvero i due membri nominati nel 2019 dall’allora sindaco Tambellini. Al loro posto, come presidente di Farmacie Comunali Spa, Pardini ha individuato l’imprenditore Andrea Casali, da sempre vicino a sindaco e al centrodestra; come altro membro dell’organo amministrativo arriva invece Annamaria Frigo, esponente di FdI presidente di un circolo cittadino del partito e consigliere a Bagni di Lucca.

Il sindaco ha trasmesso alla capogruppo Lucca Holding Spa il decreto di nomina, dando mandato affinché, "nel rispetto di quanto disposto dallo statuto, proceda in sede di assemblea societaria, convocata ieri stesso, alla nomina dei rappresentanti designati dal Comune di Lucca".

Farmacie Comunali Spa è posseduta al 25,01 per cento del Comune di Lucca per il tramite di Lucca Holding, al 72 per cento dalla multinazionale Alliance Helatcare Italia Spa e al 2,99 per cento dal Comune di Bagni di Lucca. A questo punto, per completare il mosaico delle nomine manca solo Lucca Riscossioni e Servizi dove alla guida dovrebbe andare a FdI; dopo alcune complicazioni, sarebbe imminente.