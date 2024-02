Ancora morti sul lavoro. Il dibattito va in consiglio

All’indomani della tragedia sul cantiere di Firenze, la lotta alle morti sul lavoro approda in Consiglio comunale: durante la seduta in programma oggi va infatti in discussione la mozione presentata dal consigliere comunale Daniele Bianucci, con la proposta di istituire, pure sul nostro territorio, un osservatorio permanente a carattere intercomunale per far crescere i controlli che, in collaborazione con parti sociali, Asl, Inail e Ispettorato del lavoro, svolga funzione di analisi e monitoraggio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

“I morti sul cantiere fiorentino hanno indignato tutti, ma adesso abbiamo l’esigenza di passare dalle parole ai fatti - spiega il consigliere Bianucci - Per questo, ho accettato volentieri di promuovere a Lucca la mozione che il PCI ha già fatto presentare in molti consigli comunali della provincia: l’obiettivo è quello di far crescere la cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso uno strumento permanente di confronto che metta insieme tutti soggetti che s’impegnano in questo campo. Siamo infatti convinti che le Amministrazioni locali, oltre ai compiti strettamente istituzionali, possano e debbano svolgere un ruolo di garanzia e di promozione delle regole anche nell’ambito di questa materia, contribuendo così allo sviluppo della cultura democratica“. “Nel 2020, l’Amministrazione comunale lucchese ha già promosso la costituzione di una commissione intercomunale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a cui hanno aderito vari Comuni della Lucchesia – continua – : adesso, la proposta dell’osservatorio potrebbe ampliare e rafforzare quella intuizione, allargando la partecipazione alla concertazione anche di parti sociali, Asl, Inail e Ispettorato del lavoro”.

“A seguito dell’articolato dibattito svolto nell’ambito dell’ultima Festa provinciale della Rinascita, la Federazione di Lucca e della Versilia del PCI ha inviato ai consiglieri comunali del territorio una lettera con cui si chiedeva un impegno trasversale e di tutte le aree della provincia l’istituzione di un osservatorio permanente a carattere intercomunale - spiegano Silvano Simonetti e Giovanna Valdiserra, esponenti del PCI - La nostra mozione è stata già in discussione in molti Comuni della provincia, come Camaiore, Massarosa, Pietrasanta e Forte dei Marmi“.