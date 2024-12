Ancora maglia nera per furti nelle case ma anche frodi hi tech

Il capitolo Giustizia e sicurezza è una discriminante di peso nell’esito della classifica del Sole 24 Ore. E il nostro voto nell’indice della criminalità 2024 ci vede 27esimi, con un valore peggiore quando il focus riguarda i furti in abitazione (terzi in classifica), con 427 denunce ogni 100mila abitanti. Truffe e frodi informatiche ci vedono al ventesimo posto con 579 denunce ogni 100mila abitanti, 28esimi invece per rapine, 70esimi per furti di autovetture, 33esimi per furti in esercizi commerciali, 44esimi per denunce per violenza sessuale. Si può migliorare ma in passato è andata peggio, e sicuramente, almeno a termini stretti di classifica, va peggio a Firenze che quest’anno sale sul podio meno ambito: è la terza città per numero di reati denunciati dopo Milano e Roma (Prato settima, Livorno decima). È il quadro che emerge dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, fornite in esclusiva al Sole 24 Ore del Lunedì, e confrontate con gli anni precedenti. Dunque è allarme soprattutto per i furti in abitazioni anche se, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, la propensione a denunciare rivela una fiducia preziosa nella giustizia.

L.S.