“Ancora alberi abbattuti nel parco di Villa Bottini. Perché questo massacro?“

Si sono scatenate le polemiche in questi ultimi giorni per ciò che sta accadendo a Villa Bottini. Alcuni alberi sono stati drasticamente potato o abbattuti e questo ha scatenato subito lamentele. "Si può sapere – ci scrive Petra H. – cosa sta succedendo a Villa Bottini? Il 28 agosto hanno iniziato a tagliare alberi secolari. Ma con quale permesso, con quale coscienza l’amministrazione di Lucca fa fare questo massacro?

Stiamo tutti quanti sudando, ormai anche l’ultima testa dura avrà capito cosa vuol dire cambiamento climatico".

"Qualcuno saprà anche - continua - che nella classifica delle città toscane Lucca si trova in fondo per quanto riguarda il rapporto albero/testa. E chi è proprio dentro questa scienza può fare anche un calcolo statistico alberi/testa e morti per calura o aria contaminata. Ma stiamo scherzando? Non c’è nessun progetto urbanistico o economico che può servire da scusa per tagliare alberi maturi. Dicono che qualche albero sia malato. E se è vero, con questo? Quanto tempo ci vuole per sostituire un albero grande con uno nuovo più sano? Anche se malati, rimangono patrimonio e fanno il loro lavoro climatico. Bisogna soltanto assicurare che nessuno vada troppo vicino. Cosa fate col vostro nonno malato, lo tagliate?".

Anche altri sui social si dicono dispiaciuti: "Hanno tagliato alberi importanti e dispiace veder tagliare alla base alberi che sono lì da moltissimi anni". Guardando l’altro lato della medaglia, però, ci sono tanti altri che la considerano un’azione normale, ritenendola semplicemente "manutenzione del parco".

Sara Gianneschi