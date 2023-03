Anci Toscana delega Mario Pardini alle politiche culturali

C’è spazio finalmente anche per il comune di Lucca nelle nuove deleghe di settore per Anci Toscana: le politiche culturali regionali sono state infatti assegnate al sindaco Mario Pardini. La nostra città, dunque, che è attesa da importanti appuntamenti, avrà anche questo onere-onore.

Nella riunione del direttivo di Anci Toscana di mercoledì scorso, il presidente Matteo Biffoni, ha comunicato la riassegnazione di alcune deleghe di settore dell’associazione. Un adempimento deciso per riorganizzare al meglio le funzioni, alcune delle quali rimaste scoperte per avvicendamenti o decadenze.

Tra le novità, proprio quella del sindaco di Lucca Mario Pardini alle Politiche culturali; mentre quello di Massa Marittima Marcello Giuntini è delegato alla Sanità; l’assessore di Prato Simone Mangani all’Immigrazione e cooperazione; il sindaco di Scandicci Sandro Fallani alle politiche ambientali e Rifiuti; il sindaco di Carrara Serena Arrighi alle Cave; lil sindaco di San Romano in Garfagnana Raffaella Mariani ai Parchi, Aree protette, servizi ecosistemici, acqua.

"Ringrazio l’Anci nella figura del presidente Matteo Biffoni per la delega conferitami – ha dichiarato il primo cittadino di Lucca Mario Pardini -, una delega particolarmente prestigiosa nella nostra regione, dove le politiche culturali devono avere particolare importanza nell’azione amministrativa". "Questa parziale riorganizzazione - ha spiegato Biffoni - riguarda temi particolarmente importanti e attuali, sui quali era necessario essere pienamente operativi. Come sempre, abbiamo anche voluto legare le deleghe ai territori, perché i sindaci possano portare la loro diretta esperienza nelle attività che sono chiamati a svolgere per l’associazione".

F.Vin.