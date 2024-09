Anci, Lucca protagonista. Entrano Ricci (Forza Italia) e Tamagnini (FdI)

Giovanni Ricci, consigliere comunale di Forza Italia a Lucca, è stato eletto nell’Anci Toscana. Lo annuncia il segretario provinciale azzurro Carlo Bigongiari.

“L’elezione di Ricci (nella foto) va nella direzione intrapresa dal nuovo percorso di Forza Italia - commenta Bigongiari - Premiare le persone che si impegnano quotidianamente sia nelle amministrazioni di cui fanno parte, sia nell’attività vera e propria del partito. In particolare stiamo cercando di valorizzare tutti gli esponenti a livello territoriale e soprattutto i giovani. Cogliamo anche l’occasione per fare le congratulazioni al sindaco Mario Pardini per essere stato eletto nella giunta esecutiva dell’Anci. La nostra provincia sarà dunque ben rappresentata, e porterà il suo importante contributo a livello di proposte e impegno”.

Nel consiglio regionale dell’Anci entrano il consigliere comunale di Castiglione Garfagnana, Roberto Tamagnini in quota Fratelli d’Italia.

“Sono molto soddisfatto perché come partito abbiamo inserito nell’organismo due personaggi molto validi, ma anche Lucca avrà i suoi vantaggi dalla presenza nel direttivo del sindaco Pardini che rappresenterà al meglio il territorio all’interno del Direttivo di Anci“, sostiene il capogruppo di FdItalia in Consiglio Regionale, Vittorio Fantozzi.