Anche un dipartimento di musica pop al Conservatorio

Nasce a Lucca il primo dipartimento di musica pop in Toscana. Un’offerta formativa pensata proprio per rispondere alle esigenze di una nuova generazione di musicisti, che troverà il suo spazio all’interno del Conservatorio Luigi Boccherini.

Apriranno il primo aprile le iscrizioni per il prossimo anno accademico, che quindi comprenderà cinque nuovi corsi dedicati ai generi pop e rock tra canto, pianoforte e tastiere elettroniche, batteria e percussioni, basso elettrico e chitarra. Una novità che rappresenta un unicum nel panorama regionale, fonte di attrazione sul territorio per quei giovani talenti che esulano dal repertorio classico.

L’iter che ha portato alla nascita del nuovo dipartimento ha preso avvio sotto la guida dell’ex direttore Gianpaolo Mazzoli e della presidente Maria Talarico, per poi essere consolidato dall’attuale direttore Massimo Morelli. Un passaggio di consegne che testimonia dunque la volontà dell’istituto di rinnovars.

L’obiettivo è infatti chiaramente quello di, avvicinarsi ai giovani che desiderano ottenere una preparazione accademica nell’ambito della musica moderna, come preannunciato dalla stessa presidente Talarico.

Il tutto è avvenuto nel corso della conferenza stampa di ‘Talent4future’, il progetto dedicato all’orientamento professionale di ragazzi e ragazze inserito all’interno del più vasto programma nazionale ‘Game Upi 2.0’.

Questa iniziativa apre infatti le porte a collaborazioni con artisti e produttori di spicco dell’industria musicale italiana, offrendo agli studenti non solo una solida preparazione tecnica, ma anche una concreta prospettiva professionale in un mondo – quello musicale ma non solo – in continua evoluzione.

Per poter accedere ai corsi di primo livello sarà necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente conseguito all’estero.

Tuttavia, potranno essere ammessi anche candidati con particolari capacità e attitudini, purché conseguano il diploma di istruzione secondaria superiore prima del termine del percorso accademico. L’ammissione sarà comunque subordinata al superamento di un esame e alla disponibilità di posti.

L’introduzione della musica pop rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale per il Conservatorio di Lucca. Un’evoluzione che non solo arricchisce l’offerta formativa dell’istituto – che può vantare già oggi ben venticinque indirizzi di studio - ma che contribuisce a modernizzarne l’immagine agli occhi dei giovani musicisti.

Jessica Quilici