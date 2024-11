Anche quest’anno “A Natale Puoi“: tutti gli appuntamenti

Torna "A Natale puoi", il percorso di celebrazioni, feste e incontri in sinergia con le associazioni locali, i comitati paesani e commercianti: più di un mese di eventi, mercatini, spettacoli, presepi e tante altre occasioni per celebrare il periodo più magico dell’anno. Domenica 1 dicembre si accendono le luci dell’Albero di San Giovanni, a Diecimo, con mercatini, musica, spettacoli per bambini e degustazioni. Anche Anchiano si illumina, con l’albero di Natale e Babbo Natale al Circolo la Biocca, mentre a Valdottavo, al teatro Colombo, va in scena la commedia "Il tè delle cinque".

Sabato 7, al centro San Michele di Corsagna, al via la Mondinata, con mondine, necci, vin brûlé, mercatini di natale e visita ai presepi del paese. Domenica 8 a Chifenti, al Ponte d’Oro, appuntamento con la tradizionale fiera dell’Immacolata, mentre a Gioviano, alle 17, si accenderà il presepe. Venerdì 13, al teatro Colombo di Valdottavo, si terrà il concerto di Natale del complesso bandistico della frazione e il saggio del laboratorio musicale.

Sabato 14, a Cerreto, torna la Festa sotto l’Albero con canti e degustazioni, mentre domenica 15 Borgo capoluogo si veste a festa con Borgo Natale: negozi aperti, laboratori per bambini, degustazioni spettacoli, musica e la visita di Babbo Natale. E ancora, nella chiesa di Anchiano, alle 16, rivive la magia del presepe vivente. Venerdì 20, alle 20.30, al palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano, protagonista sarà l’Orchestra Celeste, composta dalla Merciful Band e dalle scuole primarie di Borgo. Sabato 22 a Valdottavo arriva "La Valle del Natale" con mercatini, musica e spettacoli (dalle 10.30). Domenica 23, alle 21, a Partigliano, appuntamento con la Festa sotto l’albero. Molti i presepi esposti nelle varIe località e sotto le logge del comune. Marco Nicoli