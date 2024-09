Anche Prodi vuol ricordare Toschi . Fu esempio del “fare per gli altri“

Sarebbe stato il giorno dell’ottantesimo compleanno di Massimo Toschi che ci ha lasciati troppo presto, a dicembre dello scorso anno, ma la Scuola per la Pace intende ricordarlo con un incontro in programma proprio il giorno del suo compleanno, il 25 settembre, domani. Nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale, infatti, si ricorderà la figura di Massimo Toschi, con un evento che vedrà, tra i protagonisti, anche Romano Prodi.

L’incontro ‘In ricordo di Massimo Toschi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno’ avrà inizio alle 17 e sarà aperto dall’intervento del presidente della Provincia, Luca Menesini, a cui faranno seguito gli interventi del sindaco Mario Pardini; del primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari e dell’arcivescovo mons. Paolo Giulietti. Moderato dal giornalista Michele Zanzucchi, il dibattito vedrà gli interventi e le testimonianze di Romano Prodi (contributo video); del generale Maurizio Fioravanti; dello storico del Cristianesimo Alberto Melloni; della scrittrice e blogger Manuela Dviri (contributo video); della figlia del professor Toschi, Sara; del sacerdote don Daniele Simonazzi e della segretaria di Massimo Toschi, Maria Bencivegni. In questa occasione sarà anche presentato il libro curato da don Simonazzi, ‘Massimo, il dono’. Massimo Toschi, fino dagli anni giovanili fu impegnato a livello sociale, occupandosi dell’assistenza dei malati di Aids. A partire dal 1998 il suo impegno si ampliò ai problemi che affliggono il sud del mondo, recandosi in Algeria nel pieno della guerra civile, su invito del vescovo di Algeri, mentre nel 2000, in Sierra Leone, testimoniò la realtà dei bambini-soldato.

A fine degli anni ‘90 prese la guida della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca e nel 2000 fu nominato consigliere speciale per la Pace, la cooperazione e i diritti umani alla Regione Toscana dall’allora presidente Claudio Martini. Ha costruito il progetto ‘Saving Children’ per la cura dei bambini palestinesi affetti da gravi patologie all’interno degli ospedali israeliani, tra cui l’iniziativa di fornitura gratuita di medicinali da parte del governo israeliano all’ospedale di Gaza, grazie a un incontro a Gerusalemme tra Toschi e Shud Olmert.