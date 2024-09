Anche il reality europeo “Destination X“ sceglie. Lucca per la sua finale

Per due giorni le telecamere di “Destination X“ hanno girato nel centro storico e sulle Mura la puntata finale dell’edizione danese del reality, già acquistato da undici paesi. Nel programma i concorrenti girano l’Europa in un bus dai vetri oscurati per scoprire la destinazione finale. I concorrenti devono superare prove e quiz e cercare oggetti che danno vita a una caccia al tesoro nella città. Anche l’assessore al turismo Remo Santini ha fatto un cameo nella puntata che andrà in onda a gennaio: "Le occasioni di promozione della città – ha dichiarato - si sono ampliate grazie anche a format tv innovativi e originali come i reality show".