Anche il bolide “Anomalya“ in passerella a “Lucca on the road“

Torna “Lucca On the road”, esposizione di automobili e moto giunta alla sua ventiduesima edizione e in programma da oggi a domenica 8 settembre all’interno di piazza Napoleone. L’evento è organizzato da Confcommercio Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il proprio sindacato Ascav dei concessionari di auto e moto e il patrocinio di Centro commerciale Città di Lucca, Comune, Provincia e Aci, e i contributi di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Enegan e Vittoria Assicurazioni di Vannucci e Cicerchia. L’appuntamento è dalle 9 alle 20 tutti i giorni. Oggi alle 17.30 si terrà l’inaugurazione del salone per gli appassionati di auto e moto che potranno liberamente ammirare i modelli esposti, senza l’onere del biglietto.

All’interno della “Lucca On The Road” è previsto anche lo svolgimento del quattordicesimo Memorial “Paolo Quirini”. Sempre attuale il tema della “Green Economy - riduzione dei consumi e più rispetto dell’ambiente” con possibilità per tutti i visitatori di prenotare un test drive gratuito presso le concessionarie e ricevere le migliori offerti sulle ultime novità del mercato automotive. In questga edizione dell’evento di Confcommercio sarà presente anche una versione rivista e potenziata di “Anomalya”, il prototipo dello Sly Garage, autentico fiore all’ occhiello di tecnica, design e avanguardia prodotto nel territorio lucchese. Si tratta di un super bolide da 1.080 kg e 270 km/h, e scatto 0-100 km/h in 4,4” grazie al boxer 6 cilindri derivato Porsche di velocità massima, prodotta in poche unità e già richiestissima.

Confcommercio ringrazia Intellinge Consulting di Gabriele Russo per il servizio di vigilanza che sarà svolto 24 ore su 24.