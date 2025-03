"Anche i bambini possono creare bei contenuti"

Abbiamo rivolto alcune domande alla nostra esperta, Gloria Tonini, per conoscere e capire meglio il mondo dei podcast.

Che cos’è un podcast? "E’ simile alla radio, è una trasmissione che puoi sentire, però quando e dove vuoi, perché non ha un orario di messa in onda"

Perché oggi sono così popolari? "Secondo me perché ti danno la possibilità di ascoltare qualcosa di tuo interesse in qualsiasi momento, in base al tuo tempo libero".

Consigli per creare un podcast interessante? "La cosa importante è scegliere un argomento che ti appassioni davvero, e dare aneddoti, consigli, approfondimenti".

Anche i bambini possono creare podcast interessanti? "Sì, assolutamente, e ne è l’esempio quello che stiamo facendo a scuola. La cosa importante è fare un buon lavoro di ricerca di informazioni interessanti e cercare di “raccontarle” nel modo più naturale possibile, come in una chiacchierata fra amici"

Come ti sei avvicinata al mondo dei podcast? "Grazie alla radio Music Lab che un tempo c’era qui a Piazza al Serchio".