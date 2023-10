Anche a Lucca torna “Io non rischio“

Domani e domenica torna anche a Lucca come in altri 800 comuni italiani la 13esima edizione di “Io non rischio“, la campagna di comunicazione pubblica e divulgazione sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla collaborazione tra volontariato e istituzioni che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza del rischio in azione, 365 giorni l’anno.

A Lucca, in entrambi i giorni sarà attivo un gazebo informativo in via Beccheria con i volontari della Croce Verde di Lucca, Croce Verde di Ponte a Moriano e Radio Club Valpac dove, dalle 9 alle 18, i cittadini troveranno materiale informativo gratuito e informazioni su tutte le casistiche di emergenza e su come contribuire attraverso la rete delle associazioni locali alla sicurezza comune in caso di emergenza. Il programma lucchese di “Io non rischio“ è stato presentato ieri mattina dall’assessore alla Protezione civile Fabio Barsanti, da Giovanni Vannucci della Croce Verde di Lucca, Michele Benedetti della Croce Verde di Ponte a Moriano e da Cesare Pardini del Radio Club Valpac.

“Io non rischio“ è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas, Ingv, Reluis, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci. Sul sito www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. "L’amministrazione comunale nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile oltre all’appuntamento del prossimo week-end con “Io non rischio“ ha presentato questa mattina alla Casa del Boia l’inizio del percorso partecipativo del progetto CIVà per l’aggiornamento del piano di protezione civile comunale - afferma l’assessore Barsanti - un’occasione davvero importante per contribuire alla costruzione di una comunità che sa prevenire e reagire prontamente alle possibili emergenze del territorio".

Oltre all’assessore Barsanti all’avvio del progetto Civà erano presenti il sindaco Mario Pardini e i rappresentanti degli altri enti coinvolti assieme ai tecnici. L’iniziativa coinvolgerà i cittadini, le associazioni e tutti i portatori d’interesse per la pianificazione delle strategie di protezione civile e per l’aggiornamento del piano comunale dedicato. Per questo sarà costituita una Consulta locale con esperti, cittadini, autorità locali con l’obiettivo di fornire un quadro completo delle esigenze e capacità della comunità.

Fabrizio Vincenti