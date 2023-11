“Amazing - Fabio De Luigi“: "Un reality show inconsapevole"

Cinema Astra “sold out“, ieri, per l’incontro con Fabio de Luigi, che nell’occasione ha presentato il suo nuovo “one prank show“ “Amazing - Fabio De Luigi“, disponibile da domani su Prime Video, con la partecipazione di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e la Gialappa’s Band. Prima di entrare in sala, l’attore è stato salutato dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco Mario Pardini. Accolto dall’applauso della platea, “nascosta“ totalmente da maschere con la sua effigie, De Luigi ha simpaticamente intrattenuto i fan, divertendoli semplicemente rispondendo alle domande del suo interlocutore sul palco, con la sua mimica o commentando le immagini tratte dallo show proposte sullo schermo.

"E’ la prima volta che vengo a Lucca Comics - ha confessato – e ne ho avuto una bellissima impressione". Poi, sullo spettacolo, ha spiegato: "E’ una specie di reality inconsapevole e mi sono divertito molto nel farlo, anche grazie agli amici che vi hanno partecipato. Sono stato chiuso sette giorni in un albergo, aspettando che mi portassero da una stanza all’altra o in un salone a fare cose. Tipo entrare in una sala completamente buia per farmi toccare le cose, con la Gialappa’s che mi guidava".

Naturalmente nello show non mancano il suo più celebre personaggio, Olmo e l’imitazione di Iginio Massari. Ma per Fabio, ieri, la sorpresa di vedere in sala e di premiare i vincitori del concorso indetto da Prime per i migliori imitatori dei due personaggi e anche di lui stesso. Da buon attore De Luigi ha brillantemente superato ogni imbarazzo, regalando ai due ragazzi e alla ragazza alias Iginio Massari commenti e battute divertenti.

Paolo Ceragioli