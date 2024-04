Amarcord con Montanari e Pinna. Due colonne rossonere al Museo

Una domenica dal sapore storico quella che hanno trascorso in occasione della gara Lucchese-Carrarese, Giampaolo Pinna e Marcello Montanari. Entrambi hanno vestito la maglia della Lucchese e della Carrarese. Prima dell’inizio del derby hanno visitato il Museo Rossonero sotto la Curva Ovest accolti da Pierangelo Maccioni, Paolo Matelli, meglio conosciuto come il "Puffo", Moreno Micheloni, Giovanni Cinelli e Luca Mandoli.

Insieme hanno ripercorso la storia rossonera e si sono soffermati su quelle annate, le più importanti per la storia della Lucchese, ricche di grandi traguardi che entrambi hanno vissuto insieme, prima fra tutte la vittoria del campionato di Serie C e della Coppa Italia nell’indimenticabile serata di Palermo. Visibilmente commossi non sono mancate le pacche sulle spalle e tanti aneddoti, che ancora conservano con grande entusiasmo. Prima di accomodarsi in tribuna per seguire il match, assieme ad altri due giocatori rossoneri Silvio Giusti e Davide Quironi, i tifosi del Museo Rossonero hanno omaggiato Pinna e Montanari di un libro sui colori rossoneri per poi concludere con la classica foto di rito.

Alessia Lombardi