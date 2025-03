Amano Corpus Animae a Roma. Il ministro Giuli inaugura la mostra dedicata al maestro giapponese

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscontrati a Milano, da ieri la mostra Amano Corpus Animae, dedicata al Maestro Yoshitaka Amano, è a Roma nello spazio espositivo del Museo di Roma a Palazzo Braschi.

Ad aprire le visite il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Sindaco della città di Lucca Mario Pardini

“Conosco l’opera del Maestro Amano, sono qui per apprezzare questo momento importante anche dal punto di vista autobiografico. Ho addormentato i miei figli cantando le sigle delle opere del maestro, sono cresciuto con loro“, ha detto il ministro Giuli in visita alla mostra.

“Siamo davvero felici e orgogliosi di aver portato a Roma una mostra davvero fantastica di un grandissimo artista. Il bellissimo allestimento consente di apprezzare la vastità di un’opera che colpisce l’immaginario contemporaneo“, ha aggiunto Gualtieri.

Il sindaco Pardini ha commentato: “Dopo il grande successo di Milano, la mostra sull’arte di Yoshitaka Amano arriva a Roma. Un successo - certificato dalla presenza ed il coinvolgimento delle massime cariche istituzionali, dal Ministro Giuli al sindaco di Roma Gualtieri, passando per l’ambasciatore giapponese in Italia Keiichi Katakami – che spinge attraverso l’impegno e la professionalità di Lucca Crea il brand Lucca Comics and Games fuori dalle Mura della città verso inediti ed esaltanti traguardi condivisi. Voglio – aggiunge Pardini – ringraziare tutto lo staff con l’augurio che questo ulteriore importante passo sia l’inizio di una nuova storia d’amore fra Lucca ed il mondo“.