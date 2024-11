Altro grande evento pucciniano al Giglio

La mitica Philharmonia Orchestra di Londra diretta dal Maestro Esa-Pekka Salonen (nella foto) farà tappa al Teatro del Giglio venerdì alle 21 per un imperdibile concerto realizzato dal Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane. L’orchestra che è stata di Furtwängler, Karajan, Klemperer, Sawallisch, Giulini, Kletzki, Dohnányi, Maazel, Muti e Sinopoli arriva per la prima volta nella sua storia a Lucca, al Teatro del Giglio, accompagnata dal suo direttore stabile Esa-Pekka Salonen, uno dei protagonisti assoluti della musica classica di oggi, grande compositore, già direttore della Los Angeles Philharmonic e ospite fisso a Salisburgo.

La prestigiosa orchestra, in Italia per una tournée di sole tre date – il 7 novembre al Teatro dell’Opera di Roma, il 9 novembre al Teatro alla Scala di Milano -, eseguirà il Concerto per orchestra di Béla Bartók e la Sinfonia n. 1 in mi minore op. 39 di Jean Sibelius. Alla scaletta di brani viene aggiunto, solo per il concerto al Giglio, un “fuori programma” pucciniano: dall’opera Le Villi, saranno eseguiti gli intermezzi “L’abbandono” e “La tregenda”. Posto unico 15 euro. Biglietti in vendita alla Biglietteria del teatro (tel. 0583.465320 dal mercoledì al sabato 10.30-13 e 15.30-18) e online su TicketOne.