Altopascio, tre milioni di avanzo: andranno per i lavori pubblici

Tre milioni. E’ l’avanzo di amministrazione emerso dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 del Comune di Altopascio. Risorse che consentiranno di erogare contributi, realizzare bandi specifici per le politiche scolastiche sportive e sociali, dare seguito a interventi in ambito culturale, dei lavori pubblici e degli eventi. Tra le principali destinazioni dell’avanzo spiccano i lavori pubblici, con risorse dedicate al completamento delle infrastrutture e delle opere finanziate dal pnrr, tra cui marciapiedi, interventi esterni e opere di urbanizzazione a servizio delle scuole e degli asili. Particolare attenzione sarà riservata anche alla manutenzione straordinaria delle strade, con nuovi interventi di asfaltatura, mirati a risolvere i danni provocati dal maltempo. Non mancano fondi per il sociale, che copriranno l’organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi, i soggiorni estivi per gli anziani, il sostegno all’emergenza abitativa attraverso la Fondazione Casa, il contributo per gli affitti e le attività per anziani e giovani.

Importanti investimenti riguarderanno anche la promozione culturale, commerciale e turistica del territorio, con particolare attenzione agli eventi e al potenziamento del patrimonio storico, a partire dalla rigenerazione e riqualificazione del percorso museale di Altopascio, che riguarderà tanto i Silos dei Granai quanto il loggiato mediceo con la raccolta storica.

"Abbiamo lavorato con precisione e rapidità per chiudere il bilancio consuntivo e applicare l’avanzo di amministrazione, liberando risorse fondamentali per Altopascio – dichiara il sindaco Sara D’Ambrosio – a dimostrazione di un bilancio solido, trasparente e veritiero, capace di sostenere l’erogazione di contributi e servizi rivolti in particolare ai cittadini più fragili, e allo stesso tempo di alimentare investimenti importanti per tutta la comunità".

Ma.Ste.