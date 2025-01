Altopascio Stefania Pardini nominata nuova Site Manager alla Essity

Stefania Pardini ha assunto il ruolo di Site Manager dello stabilimento Essity di Altopascio. Laureata in Ingegneria Chimica ed entrata a far parte dell’azienda nel 2013, Pardini nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore esperienza, con posizioni determinanti per il successo dei progetti di Altopascio. Tra le prime donne alla guida di uno stabilimento produttivo Essity in Italia, Stefania Pardini guiderà il Plant Leadership Team, dove la componente femminile vanta una quota di circa il 60 %. "Sono molto felice – dichiara la manager – perché è la dimostrazione della fiducia che l’azienda ha in me, in questi 10 anni ho imparato tanto, contribuendo all’implementazione delle tecnologie più avanzate nell’industria cartaria per il miglioramento dell’efficienza della produzione di tovaglioli". Essity è presente in 150 Nazioni, leader nel settore igiene e salute, con marchi leader mondiali come Tena e Tork.

M.S.