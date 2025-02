Altopascio più sicura. Tre nuovi carabinieri in forza alla stazione

Aumenta di tre unità l’organico della caserma dei Carabinieri di Altopascio. Il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati, che si uniscono al personale già a disposizione del luogotenente Cosimo Calderone, comandante della Stazione dei carabinieri di Altopascio. Alla cerimonia di benvenuto dei nuovi militari, anche il comandante della Compagnia di Lucca, tenente colonnello Andrea Cassarà.

In occasione dell’incontro sono emersi aggiornamenti anche in merito all’ampliamento della caserma. L’intervento, dal valore complessivo di 250 mila euro, è interamente finanziato dal Comune e mira a ottimizzare la distribuzione degli spazi interni, migliorando l’efficienza operativa e garantendo ambienti più moderni e funzionali. La caserma sarà ampliata unendo i locali al piano terra e collegandoli alle camerate al piano superiore con una nuova apertura. Anche l’esterno sarà rinnovato con un nuovo ingresso sul lato nord-est, mentre quello attuale sul lato nord-ovest sarà chiuso.

“Partiamo con i lavori di ampliamento della Caserma di Altopascio – spiega il sindaco D’Ambrosio – per garantire spazi funzionali ai Carabinieri e consentire quindi loro di sviluppare ancora meglio il proprio lavoro su Altopascio. Investire in sicurezza significa rispondere a un diritto primario di ogni cittadino e per farlo serve personale, da qui l’investimento, per quanto ci compete, nelle assunzioni per il corpo della Polizia Municipale, e servono strutture, mezzi e servizi sempre più efficienti. La sicurezza si costruisce sul territorio con una presenza costante, con la collaborazione tra forze dell’ordine e con una sinergia effettiva che ci consenta di dare strumenti adeguati a chi opera in prima linea per stare accanto ai cittadini, dare loro risposte concrete e lavorare tanto sulla sicurezza quanto sulla percezione della stessa“.

Massimo Stefanini