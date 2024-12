Altopascio piange Vlasta Strassberger

Cordoglio ad Altopascio per la scomparsa di Vlasta Strassberger, alla quale era stata conferita dal Comune di Altopascio la cittadinanza onoraria. Aveva 105 anni. Giovane studentessa originaria di Zagabria conobbe nella cittadina del Tau Giulio Blei, professore di lingue straniere. Era il 1941. Entrambi ebrei, internati ad Altopascio, malgrado le loro misere condizioni di vita e lo stretto controllo del regime, decisero di sposarsi e dettero alla luce Davide. Dopo l’8 settembre 1943 i luoghi di internamento libero vennero chiusi, gli ebrei deportati nei campi di concentramento. Ma qui interviene il destino che fa incontrare alla famiglia Blei Francesco Rosellini. Sarà lui a portarli in salvo, fornendo loro nascondiglio, soldi e documenti necessari per raggiungere la sicura Svizzera.

A ricordarla anche la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio: "Gli sguardi erano importanti in quei giorni con le mascherine. Vlasta con i suoi occhi luminosi mi ha dato tanto. Ho conosciuto la sua storia prima di conoscere lei, cosa videro quegli occhi, quali sensazioni provò quella giovane donna più di 80 anni fa qui nel nostro Paese. Grazie Vlasta. Per avermi permesso di conoscerti, per averci fatto entrare nella tua vita, per noi occasione preziosa e unica per trasferire alle nuove generazioni una storia di vite che hanno conosciuto la cattiveria e la violenza più grandi e brutali che l’umanità abbia mai generato. Una storia che intreccia la brutalità con la solidarietà. Una storia di vita che mi ha fatto commuovere, ora che dobbiamo salutarti per il viaggio più lungo".

Ma. Ste.