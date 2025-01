Altopascio non dimentica. La storia di Vlasta Strassberger: "Un monito per tutti noi"

A 80 anni di distanza dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, per il Giorno della Memoria sono molte le iniziative organizzate dal comune di Altopascio, col pensiero rivolto alle guerre odierne, partendo dal ricordo di Vlasta Strassberger, cittadina onoraria altopascese recentemente scomparsa, che fu internata nella cittadina del Tau nel 1941 e tratta in salvo, insieme al marito Giulio Blei, dall’altopascese Francesco Rosellini. Lunedì 27 gennaio, per le scuole, andrà in scena al Teatro G. Puccini di Altopascio lo spettacolo "21569 Diario di una deportazione", curato dal Teatrino dei Fondi, per dare vita alla testimonianza di Italo Geloni, partigiano del quarto Gruppo Brigata Muccini, deportato nei lager di Dachau e Flossenbürg. Tratto dal libro "Ho fatto solo il mio dovere", in cui Geloni ha affidato le sue memorie dei campi di sterminio, lo spettacolo vede in scena Enrico Falaschi, Cristiano Minelli, che ha curato la parte video, e Angelo Italiano, responsabile della componente illuminotecnica.

Venerdì 14 febbraio, alle 18.30 nella sala Mediateca di piazza Ospitalieri, con la presentazione del libro "L’internamento libero nel Comune di Altopascio". L’autore, Sergio Sensi, e la storica Silvia Angelini racconteranno la vicenda di Vlasta Strassberger e Giulio Blei, offrendo un’importante occasione per approfondire una pagina significativa della storia locale. Le iniziative proseguono poi dal 28 febbraio all’11 marzo, nella Sala Peregrinatio di piazza Ospitalieri, con la mostra "I Giusti tra le Nazioni", curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, presentata dall’associazione Figli della Shoah. L’esposizione è dedicata alle persone non ebree che, durante la Shoah, hanno rischiato la propria vita per salvare quella degli ebrei perseguitati. Per le visite guidate per le scuole e per i cittadini è necessario prendere appuntamento allo numero 0583/ 216280.

