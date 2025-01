Altopascio Nella morsa dell’inverno. Al Majorana in aula imbacuccati

Protestano alcuni genitori che hanno figli che frequentano la scuola Media nel complesso del “Majorana“ a Capannori per le aule fredde, forse per un problema all’impianto di riscaldamento. "Paradossalmente c’è più freddo in classe che all’esterno, – racconta la signora Nadia che ha scritto sul profilo facebook del sindaco – i ragazzi sono obbligati a tenersi i giacchetti per tutta la mattinata e si portano a scuola, le borse dell’acqua calda! Giorni fa abbiamo inviato una mail all’ufficio scuola. Speriamo che basti per risolvere la situazione". Il primo cittadino ha segnalato la questione agli uffici. Il Municipio di piazza Moro si sta comunque interessando e adoperando per trovare una rapida soluzione. Così come sarà necessario intervenire per sistemare il parquet della palestra utilizzata dagli studenti sia della Media sia del liceo Majorana. Il fondo dell’impianto in alcuni punti è rialzato.

M.S.