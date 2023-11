“Altopascio è Natale“, tutti uniti: "Importante per creare comunità"

Volontariato, associazioni, commercianti, per alimentare il senso di comunità, con la regia del Municipio. E’ questo il senso di "Altopascio è Natale" che animerà il centro e le frazioni dal primo dicembre al 7 gennaio. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio e dagli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna, insieme ai rappresentanti delle associazioni. "E’ chiaro che ognuno ha il suo obiettivo, valorizzare il proprio ambito, il CCN avrà interesse anche all’aspetto economico delle vendite – ha spiegato il primo cittadino – ma tutti parlano della voglia di stare insieme, di aggregazione, di comunità. Questo l’aspetto fondamentale". Si parte domani, 1 dicembre con l’accensione delle luci e degli alberi di Natale in tutte le frazioni. Una Luminara classica, dopo la pandemia e dopo la necessità del risparmio energetico dello scorso anno. Al via anche la lotteria, a cura di CCN e Misericordia, estrazione il 6 gennaio, primo premio una vettura elettrica.

Un televisore e un materasso gli altri due. Ogni 10 euro di spesa nei vari negozi aderenti, si avrà diritto ad un tagliando. Ritorna la pista di pattinaggio in piazza della Magione dove la Parrocchia allestirà anche il Presepe, Natività anche a Spianate, con la frazione più popolosa assoluta protagonista dei festeggiamenti.

I Fratres infatti riproporranno, con spazi aumentati nello spazio sagra, il villaggio "Il rifugio incantato di Babbo Natale". Sembrerà di essere a Rovaniemi. Taglio del nastro sabato 2 alle 14. Ingresso gratuito per tutti i primi tre week end di dicembre: 2-3-8-9-10-16-17 dicembre, in quest’ultimo giorno il clou, con la slitta che solcherà il centro del paese. Il villaggio magico sarà visitato anche da diverse scuole, alcune provenienti da fuori territorio: Montecarlo, Villa Basilica, Castelfranco. Spianate protagonista anche per San Silvestro con il cenone e dj tour nel tendone.

Dal 5 al 23 dicembre, nello spazio aggregazione di via Rosselli "Christmas countdown", laboratori e giochi. Domenica 10 dicembre "Christmas walking", passeggiata sui tracciati francigeni a cura dell’associazione "Sentieri di felicità". Giovedì 14 "Letture sotto l’albero" alla biblioteca del capoluogo, a cura di "Nati per leggere". Sabato 16 e domenica 17, nei pressi della chiesa di Altopascio, mercatino di beneficenza a cura della Parrocchia.

Massimo Stefanini