Altopascio "Crea con noi". Donne sempre protagoniste

Due iniziative ad Altopascio per la Giornata Internazionale della Donna. Il primo appuntamento è domani sera, alle 21 alla Casa delle Associazioni in via Bruno Nardi a Spianate, con la presentazione del corso di cucito creativo, parte del progetto "Crea con Noi", promosso dal Centro commerciale di Spianate e DANI CREA, con il patrocinio del Comune di Altopascio e il coinvolgimento dell’associazione Anna Maria Marino e di Confesercenti Lucca. Durante la serata, i partecipanti potranno realizzare un portachiavi a forma di cuore e una scarpina rossa, simbolo della lotta per i diritti delle donne. Tutto il materiale sarà fornito dall’organizzazione, ad eccezione delle forbici che dovranno essere portate dai partecipanti. Il costo dell’attività è di 5 euro, per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro oggi al numero 340.4653436 (Daniela).

Sabato 8 dalle 15, allo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli, si terrà "Voce delle Donne", un evento inserito nel progetto "Educativa di Strada - Giovani al Centro". "Vogliamo sempre più organizzare appuntamenti che stimolino la partecipazione attiva dei cittadini attraverso la riflessione e un coinvolgimento diretto – spiega l’assessore al benessere di comunità e al welfare Valentina Bernardini (foto), – coinvolgendo soprattutto i giovani".

M.S.