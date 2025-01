Altopascio accoglie i nuovi bimbi. Un kit nascita e un ulivo alle famiglie

Altopascio accoglie le bambini e i bambini nati nel 2024 con uno speciale "kit nascita" per le famiglie e una sentita cerimonia di benvenuto. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha voluto celebrare i nuovi piccoli altopascesi, con una sorta di ingresso simbolico nella comunità, per creare un legame tra le famiglie e i servizi comunali. Sono stati ben 123 bambini nati lo scorso anno, 3 in più rispetto all’anno precedente, che, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti della cerimonia con l’assessore al welfare e al benessere di comunità, Valentina Bernardini, la presidente del consiglio comunale, Rina Romani e i dipendenti dell’Ufficio Servizi Educativi. "Anche quest’anno abbiamo consegnato il kit nascita ai nuovi nati, un’iniziativa che desideriamo trasformare in una tradizione per accogliere coloro che rappresentano il futuro della nostra comunità – dichiarano Bernardini e Romani –. Attraverso questa mattinata, non solo avviciniamo le famiglie ai servizi educativi messi a disposizione dal Comune, ma creiamo anche un momento di incontro e condivisione, tra grandi e piccini. È un gesto pensato per far sentire le famiglie parte di un tessuto comunitario, offrendo loro un punto di riferimento costante, sia nei momenti di bisogno che nella quotidianità".

Il kit nascita, realizzato in collaborazione con UNICEF e grazie al supporto delle cinque farmacie di Altopascio (Farmacia Comunale Altopascio, Farmacia Regoli Altopascio, Farmacia Marginone, Farmacia Baldacci Spianate, Farmacia "La Calendula" Chimenti), è formato da una sacca in cotone colorata, personalizzata con il simbolo dei servizi educativi del Comune: una farfalla gialla. Al suo interno sono contenuti una brochure informativa pensata per guidare i genitori attraverso il percorso della genitorialità, con una descrizione dettagliata dei servizi messi in campo dall’amministrazione comunale e i contatti utili, a partire da quelli dell’Ufficio servizi educativi, il cui personale può essere contattato anche per fissare visite e incontri a domicilio, un flacone di olio di mandorle per il massaggio infantile e un libro, il primo libro, del programma "Nati per Leggere", per apprezzare il piacere della lettura fin da piccolissimi. Inoltre, ogni nuovo nato ha ricevuto in dono un ulivo da piantare, grazie al contributo di Vannucci Piante.

B.D.C.