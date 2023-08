"Un pezzo per uno, un mezzo per tutti". E’ lo slogan per la raccolta fondi per poter rendere realtà la nuova ambulanza per la Misericordia di Altopascio. Altro appuntamento è sabato 9 settembre presso Conad e Pam del paese per la terza data di Raccolta Alimentare in favore delle famiglie bisognose e organizzata con le Caritas del territorio, Avis e Fratres.