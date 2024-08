“Alpi Apuane in festa“. Oltre le aspettative

Un successo annunciato ampiamente, che domenica ha confermato tutti gli appuntamenti previsti per i due giorni di "Alpi Apuane in Festa" a Careggine, con un’affluenza oltre le aspettative. Fari puntati sulla disfida del Palio del Tiro alla Forma da 30 kg di formaggio, che sabato ha animato il paese e riempito di tifosi e di curiosi che assistevano per la prima volta allo svolgimento dell’antico sport, la via principale del borgo medievale. A competere per la vittoria dell’ambito "Cencio", le tre parrocchie rappresentative di altrettanti rioni del comune di Careggine e distinti per colore. I lanciatori del Centro Storico di Careggine in abiti azzurri, quelli di Capricchia in giallo, mentre in rosso quelli in rappresentanza delle parrocchie unite di Isola Santa e Capanne.

Quest’ultima parrocchia locale, dopo una lotta all’ultimo metro, si è aggiudicata il trofeo della giornata di gara, battendo gli altri e superando con la forma di formaggio la soglia della Porta muraria, punto di arrivo previsto. Festeggiamenti e premiazioni condivise con gli ospiti che prima dell’inizio del Palio avevano assistito anche al corteggio storico delle contrade di San Paolino e alla loro "invasione" di suoni, colori e vesti preziose. Presente alla premiazione Tagliasacchi, presidente del Parco delle Alpi Apuane, ente promotore della manifestazione.

Molto partecipata anche la Cena degli Streghi, una pausa culinaria divertente, surreale e gustosa. Regolarmente partita anche la corsa di 15 km da Isola Santa a Careggine, valida per il 21esimo Trofeo podistico "Comune di Careggine".

Fiorella Corti